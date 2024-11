L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano se Milan e Juventus sono le big che avrebbero bisogno di interventi urgenti, Napoli e Inter possono dirsi soddisfatte dei rispettivi organici, adeguati a una e due competizioni. In chiave Napoli però spunta un nome a sorpresa per la sessione estiva di mercato. Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro. Il Napoli non sembra ancora trovare la quadra per il contratto di Kvaratskhelia, e l’esperienza Osimhen avrà insegnato qualcosa al club azzurro. Così il club azzurro potrebbe sostituire il georgiano se dovesse andar via in estate con Federico Chiesa, fermo a 19 minuti in Premier nella sua esperienza col Liverpool.