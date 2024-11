Intervistato ad Il Mattino l’ex calciatore di Napoli e Juventus Fabio Quagliarella ha espresso la sua opinione su mister Antonio Conte. Ecco quanto detto:

“Sembrava tutto fatto per trasferirmi a Roma, quando a un certo punto mi chiama mister Conte. Lui subito mi impedisce di andarmene. E così fu anche a gennaio della stessa stagione, quando era tutto fatto con il Wet Ham. Insomma mi fece capire che mi voleva tanto e per me è stato un motivo di grande orgoglio e piacere. Il mister innanzitutto è uno che parla tanto. È schietto, è diretto. Se ti deve dire una cosa non fa giri di parole e questo ai calciatori piace. Io a Lukaku lo difendo perché va aiutato, va messo più in condizione di rendere. D’altra parte quando gli arriva la palla giusta come è successo contro la Roma ti decide la partita.”