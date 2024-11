L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro il Torino. Secondo il quotidiano come confermato da mister Conte in conferenza stampa domani il Napoli si schiererà nuovamente con il 4-3-3. Infatti il Napoli che domani si vedrà a Torino è lo stesso che l’ha portato in testa alla classifica. Tutti disponibili, tranne Pasquale Mazzocchi, alle prese con una distrazione al soleo avuta nella partita contro la Roma. Quindi le scelte sono Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa. E poi Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo poi i tre lì davanti che gli danno più garanzie: Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Per ora la formazione è questa, ma con più impegni alla porte, già dalla prossima settimana non è da escludere un mini turn over.