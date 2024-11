L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo Mathias Olivera. Secondo il quotidiano per Olivera il passo dalla celeste dell’Uruguay all’azzurro del Napoli è breve. L’esterno corre da una parte all’altra del mondo e va subito in campo senza avvertire l’affanno ed il jet-lag. Olivera è sicuramente tra le rivelazioni di questa stagione. Il featuring a distanza tra Conte e Bielsa ha regalato al Napoli un giocatore totale, esterno oppure terzino, di grande generosità, maturità e freschezza atletica. L’uruguayano è già un insostituibile per Conte, infatti è il settimo giocatore più utilizzato della rosa, ed è diventato in poco tempo padrone della fascia sinistra, abile a supportare i centrali difensivi ed i mediani, oltre a correre tanto. Infatti il Napoli sta lavorando al suo rinnovo di contratto. L’attuale è in scadenza 2027 ed i dialoghi sono in corso tra le parti per l’intesa.