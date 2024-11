L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calendario che attende il Napoli fino a fine anno. Secondo il quotidiano il Napoli ha attraversato il quartetto infernale blindando la vetta, superando Milan, Atalanta, Inter e Roma con sette punti e ora il cammino sembra essere un pò in discesa. Si comincia dal Torino domani e si finisce al Venezia al Maradona il 29 dicembre. Sei partite con Udinese e Genoa in trasferta, altri quindici punti in palio più il pass per i quarti di Coppa Italia. Proprio la doppia sfida contro la Lazio, all’Olimpico giovedì per gli ottavi e poi domenica al Maradona, rappresenta il principale ostacolo di questa fase di stagione. Ovviamente ora la parte difficile è confermarsi lassù nessuna partita è facile. Conte lo sa bene, ed infatti il mister non lascia nulla al caso. Conte vuole sempre massima concentrazione, vuole che si giochi sempre come se fosse una finale, senza ovviamente sottovalutare l’avversario.