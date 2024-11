Buongiorno a Cronache di Spogliatoio: ” Giocare qui è incredibile, in città si percepisce passione unica. In tre spesso giochiamo a carte”

Il difensore centrale del Napoli, arrivato in estate dal Torino, Alessandro Buongiorno ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per quanto riguarda la scelta azzurra e l’incontro estivo con mister Conte. Tutto sarebbe avvenuto per caso in un ristorante torinese, quando si incontrarono e si fermarono a parlare per una decina di minuti, per poi tenersi in contatto prima della scelta definitiva di trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio. Queste le sue parole: “Io e Conte ci siamo incontrati per caso una sera in un ristorante a Torino, ci fermammo a parlare per una decina di minuti. Poi nei mesi successivi ci siamo sentiti diverse volte prima di scegliere definitivamente Napoli, ma è stata importante anche la piazza che è così appassionata. Giocare al Maradona è incredibile. Adattarsi in un ambiente così è stato facile. Quando giri per la città percepisci una passione unica. Le persone ti sono amiche anche se non ti conoscono, e poi c’è una sola squadra: il napoletano tifa Napoli. La Playstation aiuta a legare tra compagni, ma spesso io, Meret e Simeone giochiamo ai giochi da tavolo o andiamo nelle escape room, siamo old school. Mazzocchi è bravissimo nel canto, è il mio maestro, prima o poi ce lo ritroviamo a Sanremo”.