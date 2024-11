Pasquale Mazzocchi rimarrà ai box per circa un mese.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’infortunio alla gamba sinistra lo terrà fuori per 30 giorni circa e la speranza è di rivederlo in campo nell’ultima sfida del 2024 contro il Venezia tra le mura amiche del Maradona, il 29 dicembre. Una pedina spesso importante nelle rotazioni e a partita in corso per Conte, l’ex Salernitana.