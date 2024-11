L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano la partita contro la Roma ha segnalato l’importanza di Lukaku per il Napoli del futuro, oltre al già legame forte con mister Conte. Con il gol contro i giallorossi il suo score stagionale diventa di 5 gol e 4 assist. Il belga con le sue reti ha aiutato a risolvere partite complicate come contro il Parma, il Como, il Milan e la Roma. E c’è un aspetto da considerare: quando lui segna il Napoli vince sempre. E’ successo con il suo gol al 92esimo all’esordio contro il Parma, è successo a Cagliari con gol e assist per Kvaratskhelia, contro il Como in cui ha segnato e realizzato due assist per Neres e McTominay. Ed infine è stato decisivo nei due big match contro il Milan e la Roma, in cui ha sempre sbloccato la partita. Ed in Italia è secondo solo a Lookman per partecipazioni ai gol 9 contro gli 11 dell’atalantino.