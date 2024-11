L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato di gennaio che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli dopo la rivoluzione estiva il Napoli continuerà a rivoluzionare anche nel mercato invernale, per la seconda fase della sua rifondazione. A gennaio serviranno rinforzi specie nel reparto difensivo. In difesa le soluzione sono molto limitate, soprattutto al centro e si dovrà fare qualcosa anche a centrocampo. Conte preferisce non parlare dell’argomento mercato, ma da dietro le quinte Manna e De Laurentiis già ci stanno lavorando, ovviamente con la cooperazione del mister azzurro, che decide lui chi resta e chi deve partire (eccezione fatta solo per la questione Osimhen). E nel frattempo De Laurentiis ha ben accettato questo ruolo.