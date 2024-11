L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano Di Lorenzo sotto la cura Conte sembra essere tornato quello dello Scudetto ed è uno dei più prolifici per un dato. Infatti il capitano azzurro è secondo solo a Nuno Tavares della Lazio per il maggior numero di partecipazioni a gol per un difensore: 8 assist per il terzino portoghese e 4 (3 gol ed 1 assist) per l’azzurro. Gol contro Bologna, CagL’assist è proprio quello per il gol decisivo di Lukaku contro la Roma