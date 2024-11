L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su due calciatori fondamentali per il Napoli ovvero Giovanni Di Lorenzo ed Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano la rivoluzione parte spesso dalle persone. Maggiore è il numero di volti nuovi che arrivano più probabile cambierà velocemente il rendimento della squadra. E invece il Napoli di Conte le basi della rivoluzione, ce l’ha in casa. I nuovi pilastri azzurri sono coloro che un anno e mezzo fa festeggiavano lo scudetto e che all’inizio dell’estate sembravano dover andar via. In estate sono arrivati tanti giocatori, ma gli insostituibili sono rimasti Di Lorenzo e Rrahmani. Non hanno saltato ancora un minuto nelle prime tredici giornate. Sono i simboli di questa trasformazione del Napoli, che Conte ha avviato ridando solidità a una difesa molto fragile. I due infatti brillano anche nella classifica dei minuti giocati. 1170 minuti in campo in 13 presenze, totem a cui Conte non rinuncia mai.