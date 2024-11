L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sull’ultimo bilancio della Società Sportiva Calcio Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha chiuso il bilancio 2023/24 con 63 milioni di utile ed ha ottenuto circa 328 milioni di ricavi. Il Napoli può tradizionalmente contare su ricavi da stadio decisamente inferiori rispetto ai principali concorrenti. Infatti sono solo 27 milioni contro i 70 di Inter e Milan, i 57 della Juve senza Champions. Compensa, però, con 71 milioni di plusvalenze da cessione di calciatori come Kim, Elmas e Lozano, ma riesce soprattutto a contenere il costo della rosa come pochi club di vertice della Serie A. Per gli stipendi dei tesserati, il Napoli ha infatti speso 106,4 milioni contro i 160 del Milan, 227 dell’Inter, 239 della Juve. Questo valore sommato ai 70,8 milioni di costo dell’ammortamento dei cartellini si ottiene uno squad cost di 177 milioni, equivalente al rapporto del 54% sui ricavi.