L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato di gennaio in casa Napoli. Secondo il portale il Napoli è sempre operativo. Il club azzurro è alla ricerca di un acquisto nel reparto difensivo. La coppia Buongiorno-Rrahmani rappresenta una garanzia ma l’idea della società è di arricchire ulteriormente il reparto. Jakub Kiwior dell’Arsenal resta un’ipotesi ma è chiaro che il Napoli guarda anche oltre. Tra i giocatori monitorati c’è anche Ko Itakura del Mönchengladbach. In Italia c’è invece una pista che porta Ardian Ismajli, dell’Empoli. Tornando ai profili all’estero c’è da considerare anche quello di Becir Omeragic, nazionale svizzero in forza al Montpellier. Il club azzurro segue anche con interesse Cunha del Santos. I brasiliani lo valutano già tantissimo, ed anche l’Atalanta è sul ragazzo.