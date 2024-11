Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutte le scelte di Conte e Ranieri

Da un lato il Napoli alla ricerca dei 3 punti per riprendersi il primo posto in classifica, allontanatosi momentaneamente per le vittorie di Inter ed Atalanta, dall’altro la Roma al lavoro sotto la guida di mister Ranieri per recuperare i punti persi da inizio stagione. Il derby del Sole, un match da sempre ricco di emozioni e spettacolo, si giocherà quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona. In vista della partita, ecco quali saranno le probabili scelte dei due mister:



NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All.: Conte.

ROMA (4-2-3-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; El Shaarawy; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All.: Ranieri.

Gli azzurri si affideranno quindi alla solita formazione titolare, con un possibile spostamento di McTominay tra la trequarti ed il centrocampo in fase di non possesso per passare ad un 4-3-3. La Roma, invece, è decisamente rivisitata: titolati Ndicka, Angelino, El Shaarawy e Soulé per cercare di scombussolare i piani dei partenopei e trovare la vittoria.