Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Ranieri

Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli ha l’obiettivo di riprendersi la vetta attualmente occupata da Inter, Atalanta e Fiorentina. Sul proprio cammino gli azzurri di Antonio Conte troveranno la nuova Roma del Ranieri bis, con l’allenatore romano richiamato per raddrizzare un campionato fin ad ora fatto più di bassi che di alti per la squadra capitolina.

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida delle 18:00:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.