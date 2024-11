Conte in conferenza: “Vittoria importantissima, ma dobbiamo continuare a lavorare. Su Inter e Atalanta…”

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Roma. Ecco quanto evidenziato:

“Prima della partita ho detto alla squadra di continuare a guardare a noi stessi, non agli altri. Dobbiamo abituarci ad avere i paraocchi e guardare solo ai nostri impegni. Noi abbiamo un percorso da fare e quello che a me interessa è vedere che noi stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. Ad Empoli avevamo sentito un po’ la pressione, oggi è andata molto meglio. Piano piano stiamo facendo step avanti. La squadra oggi mi è piaciuta molto, per 75 minuti abbiamo dominato la partita. Bisogna essere più cattivi e più cinici sotto porta. Abbiamo vinto contro una squadra che non sta facendo bene, ma ha giocatori importanti in campo e in panchina. Mi auguro che Claudio possa trovare il meglio per la sua squadra e riportare la Roma dove merita. A me la squadra è piaciuta e dobbiamo pensare solo a noi stessi. Spero di gestire meglio gli ultimi minuti la prossima volta, ma in ogni caso sono molto contento”.

“Abbiamo creato tante occasioni, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Sono contento per Romelu perché è un ragazzo buono, forse fin troppo buono. Lui sente sempre troppe responsabilità, deve prendersi solo la sua parte di responsabilità. Mi auguro che questo gol lo deresponsabilizzi un po’ perché noi abbiamo bisogno di lui. Detto ciò sono anche contento dell’apporto dei nuovi entrati, a dimostrazione che siamo tutti importanti e dobbiamo essere sempre tutti pronti”.

“Ai ragazzi ho detto di non guardare la classifica, il risultato deve essere una conseguenza del nostro miglioramento. Sicuramente gli ultimi minuti abbiamo avuto ansia e paura, però sono degli step che stiamo facendo tutti insieme. Dobbiamo pensare con un’unica testa, il bene del Napoli viene su tutto e tutti. Abbiamo comunque dei ragazzi che sono molto seri e disponibili. Oggi abbiamo fatto un’ottima vittoria e questi 3 punti ci faranno passare una bella settimana”.

“Essere primi è importante perché la classifica testimonia ciò che stiamo facendo, che il nostro lavoro sta pagando. Io devo essere molto sincero: siamo arrivati da poco tempo e abbiamo tanto da lavorare. Inter e Atalanta sono due squadre molto più avanti di noi, che lavorano con lo stesso allenatore da anni. Detto ciò noi dobbiamo continuare a crescere lavorando in maniera seria, con una sola testa”.