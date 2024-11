L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano Conte sarà condannato a vincere: è l’unico modo per ristabilire le gerarchie e riprendersi il primo posto. Conte quando è sotto pressione riesce a fare faville come ha insegnato la trasferta con l’Inter. Il fuoco lo scalda. Il mister è preparato a tutto e, non avendo potuto ricavare indicazioni dalle partite precedenti della Roma, si è dedicato soltanto alla sua squadra. Conoscendolo, avrà preparato un piano A e vari piani alternativi. A seconda dell’atteggiamento della Roma, presumibilmente molto guardingo muoverà due pedine chiave. Fondamentali saranno i movimenti di McTominay che dettano il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-2-2 in fase offensiva, con Kvaratskhelia e Politano alle spalle di Lukaku e McTominay a sostegno del belga.