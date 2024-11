L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Roma. Secondo il quotidiano per Napoli-Roma mister Conte dovrebbe confermare dieci/undicesimi della formazione che ha iniziato la partita contro l’Inter prima della sosta, con la sola novità di Lobotka al posto di Gilmour. Il regista slovacco riprenderà il suo posto nel centrocampo azzurro dal primo minuto dopo cinque partite. Per il resto, confermati Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno con Olivera e non Spinazzola a sinistra. A centrocampo ai lati di Lobotka ci saranno Anguissa e McTominay, con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku.