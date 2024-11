L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio che attende il Napoli. Secondo il quotidiano un nuovo obiettivo per la difesa potrebbe essere Ardian Ismajli dell’Empoli. Il difensore albanese è già stato attenzionato dalla Juventus, che lo voleva per sostituire Bremer, ora sembra che il Napoli possa farci un pensierino, dopo l’ottima prova contro gli azzurri il 20 di ottobre. Ismajli è migliorato tanto nelle ultime due stagioni, è avanti a tutti in Italia per respinte difensive. Infatti delle 337 respinte difensive dell’Empoli, lui ne ha effettuate 111, di cui 55 di testa.