L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano se questa stagione fosse un film da domani inizierebbe il secondo atto, in quanto nel primo il mister azzurro ha aggiustato la fase difensiva dopo gli orrori dell’annata passata. Quindi ha ridato entusiasmo al Napoli, dopo il devasto della scorsa stagione ed ha costruito una grande solidità difensiva. Ora nel secondo atto bisogna dare un’aggiustata alla fase offensiva, che nell’ultimo mese senza Lobotka ha perso un po’ di smalto e fluidità. Quindi bisogna far si che Kvaratskhelia e Politano tornino ad illuminare con i loro dribbling e le loro magie, possibilmente già domani contro la Roma, come se fosse un omaggio al ricordo di Maradona nei giorni di commemorazione del Dios