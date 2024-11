L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Roma. Secondo il quotidiano è un sabato di allenamento e riflessioni alla vigilia della partita di domani contro la Roma. Conte ritroverà Lobotka dopo l’infortunio e sta per sciogliere l’unico vero dubbio, ovvero la casella del terzino sinistro. C’è stato un momento in cui Spinazzola si è ritrovato avanti dato che Olivera sarebbe rientrato a ridosso della partita mentre lui, aveva lavorato durante la sosta a Castelvolturno. Le risposte dopo il ritorno di Olivera e la scelta giovedì di allenarsi subito senza riposo, stanno cambiando gli scenari. Per domani, a sinistra, il favorito è l’uruguayano che andrà completare il reparto con Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Buongiorno al centro.