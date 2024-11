Prove di formazione per Claudio Ranieri prossimo all’esordio per la terza avventura sulla panchina della Roma, attesa dal Napoli al Maradona domenica alle ore 18:00. Il portale di Sky Sport riporta le probabili scelte del tecnico giallorosso, che dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 o 4-5-1: tra i pali la certezza Svilar, nella linea a quattro Celik e Angelino larghi con Mancini e N’Dicka in mezzo. Ancora out Hummels dunque.

In mediana si posizionano Koné e Cristante, larghi a centrocampo sono favoriti El Shaarawy a sinistra e Soulé a destra per una maglia da titolare. Il trequartista sarà capitan Pellegrini a supporto del centravanti Dovbyk, che non è al meglio della condizione ma stringerà i denti. Anche Dybala non ha pienamente recuperato: l’argentino non verrà rischiato dallo staff della Roma, potrà al massimo andare in panchina sperando di giocare uno spezzone a gara in corso.