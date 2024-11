Le prossime ore saranno importanti per capire quali attaccanti avrà a disposizione Ranieri per Napoli-Roma. Dovbyk è entrato al 76’ di Albania-Ucraina, sembra che il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori stia rientrando, dovrebbe essere a disposizione. Dybala ha svolto un lavoro differenziato, nei prossimi giorni tornerà in gruppo: se dovesse lavorare con continuità, potrebbe giocare al Maradona. Lo riporta il sito di Sky Sport.