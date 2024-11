Sky – Napoli-Roma, le ultime di formazione: “Chance per Spinazzola dal 1′! Le condizioni di Lukaku e McTominay”

Il Napoli torna in campo domenica, ore 18:00, al Maradona, contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. La redazione di Sky Sport ha riportato nuovi aggiornamenti sulle ultime di formazione in casa Napoli: “Le condizioni di McTominay non preoccupano: il fastidio alla pianta del piede sta rientrando, sarà a disposizione per Napoli-Roma. Olivera ritornerà venerdì dagli impegni in Nazionale, ecco perché l’ex Spinazzola potrebbe avere un’occasione dal 1′, proprio come l’altro ex Lukaku: il belga si è allenato regolarmente, è pronto alla sfida con Dovbyk. Lobotka dovrebbe ritrovare una maglia da titolare”.

La probabile formazione: (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All: Conte.