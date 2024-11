Serie A – Il calciomercato verrà aperto in anticipo: finestra di mercato speciale dal 1 al 10 giugno

La Serie A ha presentato ufficialmente una richiesta alla FIGC per l’apertura anticipata del calciomercato estivo, che darà quindi vita a tre differenti edizioni di mercato. La richiesta è stata in questi minuti approvata dalla Federazione italiana e si avranno così possibilità di altri trasferimenti. Questa nuova finestra di trasferimenti sarà aperta dal 1° al 10 giugno e andrà incontro soprattutto alle due squadre che parteciperanno al Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti e a cui parteciperanno Inter e Juventus. La decisione era già stata presa dalla FIFA precedentemente, ma spettava alle varie federazione approvare o meno la decisione di un’apertura anticipata al mercato.