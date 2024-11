Italia – Il talento francese Rayan Cherki potrebbe giocare per la Nazionale di Spalletti grazie alla nonna di origini pugliesi

Clamorosa la notizia che rimbalza da ieri riguardo la Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti, che potrebbe presto avere un nuovo oriundo nella propria rosa. Come riportato da Cronache di Spogliatoio il talento francese del Lione Rayan Cherki potrebbe essere convocato dagli azzurri per via di una nonna di origini pugliesi. Al momento non è ancora arrivata per lui la chiamata da parte della Nazionale francese maggiore e questo dà la possibilità a Italia e Algeria di convocarlo. Il transalpino fino ad oggi non ha avuto contatti diretti con la FIGC, che però sono avvenuti attraverso il suo entourage e che ha aperto alla possibilità di giocare per la nazionale 4 volte campione del mondo. La situazione ha bisogno di aggiornamenti sin dalla prossima pausa per le nazionali che avverrà a marzo e che farà capire se la nazionale allenata da Didier Deschampes convocherà l’ala del Lione oppure arriverà per lui la possibilità di avere la chiamata da Luciano Spalletti.