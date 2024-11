Chiariello su X: “La notizia di Meret all’Inter? Una fake news certificata”

Si è parlato nel pomeriggio di una possibile partenza di Alex Meret all’Inter a parametro zero, con il dirigente dei neroazzurri Marotta che sarebbe molto interessato al portiere friulano. A spegnere queste indiscrezioni su X è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, che su X ci ha tenuto a dire che queste siano soltanto fake news e non ci sia niente di vero. Per farlo ha deciso di rispondere sotto ad un post dell’utente Guido Olivares che riprendeva le parole di Valter De Maggio. Il tweet: “Non è vero niente. Pastorello è trasecolato di fronte alla fakenews”.

