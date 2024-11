UFFICIALE – Napoli-Roma, arriva la decisione del prefetto sulla trasferta!

Per la gara di Domenica 24 novembre alle ore 18:00 al Maradona, tra Napoli e Roma, il prefetto della città partenopea ha emesso un comunicato dove vieta la vendita di biglietti ai residenti in Lazio.

Questo il comunicato ufficiale:

“E’ stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.