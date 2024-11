Sky, Modugno: “Scott ha rassicurato tutti, con la Roma ci sarà!”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha svelato le ultime sull’infortunio di McTominay con la Nazionale: “C’è stata grande attenzione più che preoccupazione. Il centrocampista è uscito al 76′ senza una scarpa, visibilmente affaticato e leggermente zoppicante. È stato subito visitato dal medico della Scozia e il problema è parso subito alla pianta del piede. Un dolorino insomma, che durante una partita ci può stare. Il ragazzo ha rassicurato subito il medico del Napoli e domani è atteso in città per verificare meglio le sue condizioni che non destano preoccupazioni. Scott sta bene e con la Roma vuole esserci”.