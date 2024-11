Manna: “Napoli in vetta? Presto per parlare. Le ultime sul mercato e sul rinnovo di Kvara”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al Social Football Summit, l’evento dedicato all’industria del calcio.

Il direttore azzurro ha risposto così riguardo alle sensazioni che si provano vedendo il Napoli al primo posto in classifica di Serie A: “Il campionato è lungo, è ancora presto per parlare. Siamo partiti col piede giusto e lavoreremo esclusivamente per tornare ad essere il Napoli degli ultimi anni. Bisogna rimanere concentrati per tutto il resto della stagione. È chiaro che ci sono aspettative alte dopo lo scudetto di due anni fa. L’obiettivo è lì ma non ci pensiamo, bisogna restare umili e lavorare”.

Inoltre, Manna ha raccontato il suo rapporto con il nuovo tecnico Antonio Conte: “Quando l’ho conosciuto ho capito subito che è una persona con le idee molto chiare. Mi disse già da subito che Kvara e Di Lorenzo non si toccavano”.

Per quanto riguarda il mercato, il ds del Napoli si esprime così: “Vediamo dove arriviamo e facciamo delle scelte. Se ci saranno opportunità, sicuramente le coglieremo, non faremo grandi colpi avendo investito tanto in estate. Ritocco in difesa? L’oggettività è che la squadra era stata costruita su un altro sistema di gioco, poi il mister è talmente intelligente che ha cambiato la squadra sulle caratteristiche. Forse siamo corti per questo modulo, ma non faremo le cose tanto per farle”.

Infine, spende qualche parola sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Vogliamo premiare il suo percorso, ne abbiamo già parlato. Come ho già detto, se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Non vogliamo distrarci dal campo”.