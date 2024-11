Come riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku, nonostante l’infiammazione al ginocchio rimediata col Belgio, sarà senza dubbio titolare durante il prossimo match di Serie A tra Napoli e Roma.

L’infortunio non sembra rappresentare un problema insormontabile, tanto che l’attaccante belga inizierà ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno, per poi essere pronto a scendere in campo dall’inizio contro la sua ex squadra.