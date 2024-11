Florin Manea, agente di Dragusin, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di TeleCapri sul calciatore rumeno.

Il calciatore è seguito anche dal Napoli, ma l’interesse di altri club è stato smorzato dal suo agente per gennaio: “L’interesse di club importanti come Napoli e Juve ci lusinga, ma Radu non si muoverà dagli Spurs prima della prossima estate. Si giocherà le sue carte e poi saranno fatte valutazione a fine stagione”.