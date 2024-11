L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Secondo l’emittente televisiva non c’è nessun passo in avanti per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Non c’è stato alcun contatto tra le parti dopo l’ultimo vertice dei primi di novembre: le posizioni del Napoli e dell’entourage del georgiano rimangono ferme. Da un lato il club non sembra avere intenzione di andare oltre i sei milioni di euro, dall’altra il calciatore non si sposta dalla richiesta di otto milioni. E intanto Paris Saint Germain e Barcellona, continuano a monitorare la situazione. Ciò che potrebbe dare una nuova svolta alle trattative è l’accordo sulla cifra della clausola rescissoria, se piazzato sotto i cento milioni.