Napoli, Lobotka potrebbe rientrare prima dalla Nazionale! Le ultime

Il club azzurro potrebbe ricevere una buona notizia in merito a Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli e la nazionale Slovacca, sarebbero in contatto per far tornare anticipatamente il centrocampista alla corte di Antonio Conte.

La Nazionale di Calzona è sicura del secondo posto nel girone di Nations League, e non c’è nessuna possibilità invece per il primo posto. Per questo motivo, è partita la macchina istituzionale per far sì, che il centrocampista azzurro salti la gara contro l’Estonia.