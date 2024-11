L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un probabile rinnovo in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è pronto a prolungare il contratto di Frank Zambo-Anguissa. Il centrocampista azzurro, che sembrava in crisi dopo la scorsa stagione è tornato in forma ed ha ritrovato forza sotto la cura Conte, tornando ad essere una pedina fondamentale per il Napoli. E’ una delle tante certezze per mister Conte e per questo il Napoli vuole prolungargli il contratto. Quindi il Napoli dovrebbe attivare l’opzione per rinnovare il giocatore fino al 2026, quindi di un altro anno rispetto alla precedente scadenza.