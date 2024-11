L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo Anguissa in casa Napoli sembra vicino il rinnovo anche di Alex Meret. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2025, ma le parti sembrano essere vicine all’accordo. Meret che è arrivato in azzurro nel 2018 negli ultimi anni si è preso la titolarità della porta azzurra, avendo prima la fiducia di Spalletti e poi quella di Conte. Il suo rinnovo è stato tanto discusso, ma sembra che il Napoli abbia deciso di rinnovarlo e Meret vuol continuare la sua avventura in azzurro. L’accordo non è ancora ufficiale, ma sembra che le parti abbiano un’intesa che farà rimanere Meret per altri anni in azzurro.