L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku ha lasciato in anticipo il ritiro del Belgio e dovrebbe rientrare in anticipo a Napoli per preparare la partita contro la Roma. E’ stata smentita dallo stesso CT del Belgio Domenico Tedesco l’ipotesi di un patto con quest’ultimo, che ha spiegato la verità alla base della decisione. Secondo l’allenatore del Belgio Lukaku ha voluto a tutti i costi giocare contro l’Italia, data l’importanza della partita. Ora però ha un’infiammazione al ginocchio, cronica ed ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, senza manco allenarsi