L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prossime sfide che attendono il Napoli fino alla fine dell’anno. Secondo il quotidiano Conte, complice gli impegni della Nazionale ha concesso ai suoi calciatori qualche giorno di riposo in vista poi della partita di domenica al Maradona col la Roma. Il Napoli affronterà diversi match fino alla fine di questo 2024. La prima sarà contro la Roma domenica alle 18 al Maradona, per il quarto big match consecutivo. Il mese di dicembre inizierà contro il Torino in trasferta, in una sfida speciale per l’azzurro Alessandro Buongiorno. Poi ci sarà il doppio confronto con la Lazio, prima trasferta in Coppa Italia e poi al Maradona in campionato. Poi due trasferte contro Udinese e Genoa, per poi chiudere l’anno al Maradona contro il Venezia. In queste partite Antonio Conte, ha come obiettivo quello di mantenere il primo posto provando anche ad allungare sulle inseguitrici