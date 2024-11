L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il desiderio di De Laurentiis di ottenere i famosi duecento milioni per Osimhen, è ormai svanito. Comunque resta un tesoretto che può definirsi d’oro. Osimhen infatti dopo il passaggio in prestito al Galatasaray ha una clausola da 75mln di euro. In Turchia si sta confermando un top player con 8 gol e 4 assist in nove partite ed il suo appeal internazionale resiste. Nel mercato di gennaio la clausola è di 81mln di euro, ma il nigeriano ha già assicurato che non si muoverà dal club turco fino a giugno. In estate scenderà a 75mln di euro, ma non bisogna trascurare il contratto scadente nel 2026 che potrebbe far calare ulteriormente le offerte. Niente duecentino per ADL, ma solo il rimpianto per aver rifiutato a luglio 2023 130 milioni del Psg.