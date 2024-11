L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle mosse del Napoli per il mercato di gennaio. Secondo il quotidiano i 150 milioni investiti in estate testimoniano la volontà del Napoli di rilanciarsi, ma non finisce qui. Il club partenopeo infatti ha iniziato a guardare al mercato invernale. Senza follie, alla ricerca di un’aggiustatina in difesa. Nella lista ci sono Jaka Bijol dell’Udinese che è valutato una quindicina di milioni, il nazionale sloveno ha 25 anni ed ha un’esperienza da 200 partite in Europa. L’altro nome è quello di Jakub Kiwior, polacco che all’Arsenal gioca poco. Manna però sa bene che ci sono Rafa Marin e Juan Jesus ed eventualmente dovrebbe uscire il brasiliano. Se l’Arsenal aprisse al prestito lo scenario cambierebbe, anche se Bijol forse suscita maggiore interesse.