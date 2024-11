L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Cyril Ngonge. Secondo il quotidiano nell’ultimo periodo sembra ci sia nuova vita per l’esterno belga. Infatti Ngonge dopo sette panchine consecutive è tornato titolare nella sfida contro il Lecce, per poi subentrare sempre nelle successive tre partite, per un totale di circa novantuno minuti. Ngonge poi viene visto da mister Conte come il sostituto di Matteo Politano, infatti il mister azzurro gli chiede sempre di aiutare nella fase difensiva. E poi Ngonge ha svelato ieri in un’intervista che Conte chiede a tutti di allenarsi ogni giorno nell’uno contro uno. Questo perchè il mister vuole che gli attaccanti debbano essere incisivi in fase offensiva.