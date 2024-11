L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’interesse del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il club catalano vuole rinforzare la parte sinistra dell’attacco, avendo già Lewandowski al centro e Lamine Yamal a destra. Per questo il Barcellona si è fiondato su Kvaratskhelia, provando ad anticipare la concorrenza senza strapagarlo. Nel frattempo la situazione legata al rinnovo del georgiano con il Napoli è tutta ancora in divenire, dove si ascoltano proposte e progetti per poi vedersi più avanti. Kvaratskhelia ha un contratto con il Napoli che scade nel 2027 ed il club azzurro rimane fermo sull’idea di rinnovarlo per renderlo un cardine del Napoli del futuro