Zielinski: “Napoli grande club, sarei stato felice di prolungare, su di me c’era la Juventus, avevo richieste da Liverpool e Barcellona”

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski attualmente in forza all’Inter ha parlato ai microfoni del giornale polacco Kanal Sportowy del suo trasferimento estivo dal Napoli a parametro zero. L’ex Udinese ha rivelato che sarebbe stato felice di prolungare con il Napoli, e che su di lui c’erano tanti top club come Juventus, Liverpool, Arsenal e Barcellona, ma che la sua priorità era continuare in Italia. Queste le sue parole: “Su di me c’erano tante squadre come Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid e Juventus. Ho anche ricevuto richieste specifiche dal Barcellona. Mi piace molto l’Italia, quando sono arrivato a Napoli mi sono trovato molto bene e per questo sarebbe stato difficile trasferirmi in Inghilterra. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la mia priorità era quella di rimanere e giocare in Italia. Sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il mio contratto”.