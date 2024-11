Napoli-Puteolana – L’allenamento congiunto termina 7-2, per gli azzurri Simeone è on fire e ne segna quattro

Alle 14.30 il Napoli è sceso in campo ed ha tenuto un allenamento congiunto con la Puteolana, formazione che si trova prima nel girone G di Serie D con 23 punti. Nel corso della partita d’allenamento tra le due squadre per gli azzurri di mister Conte a prendersi la scena c’è Giovanni Simeone, che ha segnato addirittura 4 reti, accompagnato dalle reti di Neres e Ngonge, con il brasiliano che segna ben due gol. Il primo tempo termina con gli azzurri in vantaggio per 5 reti a 0, mentre nel secondo tempo anche la squadra proveniente da Pozzuoli ne segnano 2. La società dilettantistica sul proprio profilo Facebook ha ringraziato il club azzurro per l’ospitalità e la possibilità di allenarsi a Castel Volturno. Questo il messaggio: “Allenamento congiunto Napoli – Puteolana 1902: ringraziamo la società Azzurra per la splendida ospitalità“. Pubblicate anche due foto in cui è presente mister Conte: