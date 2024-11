Belgio-Italia – Le formazioni ufficiali del match, Spalletti si affida a Barella alle spalle di Retegui

Alle ore 20.45 l’Italia affronta a Bruxelles il Belgio per la quinta giornata di Nations League valevole per mantenere il primato del girone davanti alla Francia che affronta Israele. Per il ct Spalletti dal primo minuto non ci saranno 2 punte, ma sceglie di affidarsi a Barella alle spalle di Retegui utilizzando un 3-5-1-1. A centrocampo agiranno due registi puri e un incursore: Frattesi al fianco di Tonali e Rovell. Dall’altra parte torna Romelu Lukaku che partirà da titolare con la fascia sa capitano al fianco di Openda. Queste le formazioni ufficiali scelte da mister Spalletti e Domenico Tedesco:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Buongiorno; Cambiaso; Rovella; Frattesi; Tonali; Dimarco; Barella; Retegui

Belgio – Casteels; Theate; Faes; Debast; Castagne; De Cuyper; Engels; Onana; Trossard; Lukaku; Openda