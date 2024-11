Giuffredi: “Di Lorenzo? Restare a Napoli la scelta migliore. Folorunsho? Lo voleva l’Atalanta, io e Manna abbiamo gestito male delle richieste. Mario Rui? Non è più un mio assistito”

Mario Giuffredi, procuratore di vari calciatori del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. In questa, ha parlato della situazione dei suoi calciatori sotto contratto con la società partenopea. Di seguito, il suo intervento.

“Mi aspettavo un Napoli avvincente e guerriero, non un Napoli al primo posto. C’è stato un cambio radicale dal punto di vista tecnico ed è normale, quando si parte col progetto nuovo non ti puoi aspettare già questi risultati. Di Lorenzo? Le scelte migliori sono sempre quelle che ti da il campo, se i risultati sono questi allora rimanere a Napoli è stata la scelta migliore. Politano? Ha fatto un grandissimo campionato anche l’anno scorso, è normale che i risultati della passata stagione tendono a non esaltare le sue prestazioni, quelle di quest’anno si. Politano è presente in tutte le fasi, offensiva e difensiva, sono due anni che fa grandi cose”.

“Folorunsho? Con lui abbiamo vissuto un’estate un po’ turbolenta, dopo questo abbiamo ripristinato i piani iniziali. Per Folorunsho ci sono state delle richieste gestite male da me e da Manna, dopo questa piccola parentesi abbiamo dovuto ripristinare tutto con due mesi di ritardo. Quando non fai bene la preparazione con squadra e allenatore sei costretto a rincorrere e sei in ritardo rispetto agli altri. Era richiesto dall’Atalanta? Sì, è vero. Se merita più spazio? Il Napoli è primo in classifica, se la squadra va bene perché dovrebbe cambiare Conte. Folorunsho via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno. Mario Rui non è più un mio assistito e non ne voglio più parlare perché c’è una causa in atto. Francesco Pio Esposito? Manna segue tanti giocatori bravi e quindi segue anche lui, ma è di proprietà dell’Inter, a giugno si vedrà. Mercato invernale del Napoli? Se dovessi decidere io a gennaio prenderei Kiwior”.