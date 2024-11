Di Marzio: “Roma, per la panchina si fa largo un clamoroso ritorno! Le ultime”

Dopo le ultime riflessioni in casa Roma, i Friedkin, si sarebbero decisi ad andare su un nome che ha esperienza e conosce bene l’ambiente giallorosso. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, Claudio Ranieri sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo tecnico della Roma.

L’ex allenatore del Cagliari, starebbe viaggiando verso Londra proprio per incontrare i Friedkin. Se la trattativa dovesse andare in porto, il tecnico di Testaccio, siederebbe sulla panchina giallorossa per la terza volta in carriera.

La società americana, aveva fatto un sondaggio anche per Vincenzo Montella, che però, era la scelta più complicata visto le richieste e il pagamento della sua clausola con la Nazionale Turca.