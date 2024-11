Politano in conferenza: “Ce la siamo giocata bene, era importante dopo l’Atalanta”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo la gara con l’Inter terminata 1-1. Queste le sue parole:

“Da parte nostra era fondamentale ripartire subito dopo la gara persa contro l’Atalanta, ce la siamo giocata bene questa sera, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo preso 5 punti a Milano e Torino, non succede a chiunque. Come dice sempre il mister, stiamo ricostruendo e ci vuole tempo. Il pareggio è un risultato buono per entrambe, la partita è stata giocata apertamente da tutte e due le squadre”.