DAZN – furia Conte dopo Inter-Napoli: “Certi episodi indirizzano le gare, mi fa incazzare questa cosa!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la gara contro l’Inter terminata per 1-1 ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn. Ecco le sue parole:

“Cosa significa che il VAR non può intervenire se si sbaglia; cosa significa? Viene messo in mezzo solo quando conviene? La scelta del direttore di gara può indirizzare la gara. Il VAR o è presente o assente per sistemare gli sbagli: sennò ci pariamo dietro queste cose. Se si sbaglia, il VAR deve intervenire, punto.

Cosa significa, è una cosa che mi fa veramente imbestialire, non sono l’unico, anche ad altri allenatori. Marelli può dire tutto quel che pensa, il VAR deve essere usato per sistemare gli errori arbitrali o cose non visibili al direttore di gara. Cosa significa che Mariani, possa scegliere su uno sbaglio clamoroso che può indirizzare la gara; cerchiamo di trovare una conclusione purchè ci siano di nuovo secondi fini da tutti quanti. Si era cominciato bene col VAR, ora può o non può intervenire.

Si chiama il direttore di gara e si va a rivedere, si sceglie se confermare la scelta o meno, ma deve controllare quello che succede; a favore o contro di noi”.