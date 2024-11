Tuttosport ha fatto il punto sulle parole di Antonio Conte in conferenza stampa: “Affronteremo una squadra che oggi è la più forte, ma non andremo a San Siro per sventolare bandiera, ci giocheremo le nostre carte, con l’obiettivo di restare in testa alla classifica“, il tecnico azzurro invita dunque la sua squadra a stare attenta e a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno, in un campo difficile come quello di San Siro.